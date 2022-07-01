Бастрыкин хочет ввести в школах психологическое тестирование

На Петербургском международном юридическом форуме глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поделился соображениями относительно необходимых, с его точки зрения, новшеств, которые следует внедрить в повседневную жизнь российских школ.

"Необходимо широко применять для профилактики правонарушений в молодежной среде, выявления групп риска психологическое тестирование учащихся образовательных учреждений", - заявил он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по мнению главы силового ведомства, требуется усиливать воспитательную составляющую школьного образования. Для этого Бастрыкин нуждается в повышении престижа учительской профессии.

Ранее с идеей ввести обязательное и регулярное психологическое тестирование школьников к Минздраву обращался петербургский депутат Виталий Милонов.