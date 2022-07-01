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Новости 16:47

На вручении дипломов в Петербурге выпускница продемонстрировала залу пацифистский плакат

фото ЗакС политика На вручении дипломов в Петербурге выпускница продемонстрировала залу пацифистский плакат

Выпускница Петербургского колледжа технологий на церемонии вручения дипломов подняла над головой плакат с пацифистским слоганом. Таким образом, его смогли увидеть смотревшие на сцену. Видеозапись с акцией петербурженки распространил Telegram-канал ПЬЯТNIЦА.

Представитель образовательного учреждения, выступавший во время поступка противницы военной спецоперации, продолжил свою речь. Он также заметил, что студенты вправе иметь свою позицию. Непосредственно на мероприятии выпускницу никто преследовать не стал.


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