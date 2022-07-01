Милонов призвал комментаторов скандала на патриотической выставке умерить гордыню

Петербургский депутат Виталий Милонов упрекнул журналистов, которые, по его мнению, некорректно осветили ставшую скандальной выставку на фестивале в Пушкине в минувший уик-энд. Не нравится ему и поведение комментаторов в соцсетях, которые требуют суровых наказаний для организаторов, убравших из зала символику военной спецоперации на Украине. В радикальных призывах от своих единомышленников единоросс усматривает признаки "большевизма".

"Да, бывают ошибки у людей, за это они несут ответственность. Но раздувать лютый хайп, показывая, какой ты хороший, а они плохие - классический пример гордыни", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Милонова, часть вины он берет и на себя, поскольку не рассчитал всех возможных "негативных последствий".

Напомним, что эксцесс имел место на одной из экспозиций в рамках фестиваля "День русской славы". Согласно версии чиновников Пушкинского района, в скандале частично повинны организаторы, которые не захотели закрывать доступ на выставку для несовершеннолетних и предпочли отказаться от части символики и экспонатов. Виноваты в глазах администрации также журналисты и блогеры, якобы допустившие распространения фейков.

Коллега Милонова по Госдуме Сергей Миронов добивается от Смольного повторения мероприятия в центре города и разбирательства чиновников в обстоятельствах резонансного эпизода.