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Милонов призвал комментаторов скандала на патриотической выставке умерить гордыню

фото ЗакС политика Милонов призвал комментаторов скандала на патриотической выставке умерить гордыню

Петербургский депутат Виталий Милонов упрекнул журналистов, которые, по его мнению, некорректно осветили ставшую скандальной выставку на фестивале в Пушкине в минувший уик-энд. Не нравится ему и поведение комментаторов в соцсетях, которые требуют суровых наказаний для организаторов, убравших из зала символику военной спецоперации на Украине. В радикальных призывах от своих единомышленников единоросс усматривает признаки "большевизма".

"Да, бывают ошибки у людей, за это они несут ответственность. Но раздувать лютый хайп, показывая, какой ты хороший, а они плохие - классический пример гордыни", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Милонова, часть вины он берет и на себя, поскольку не рассчитал всех возможных "негативных последствий".

Напомним, что эксцесс имел место на одной из экспозиций в рамках фестиваля "День русской славы". Согласно версии чиновников Пушкинского района, в скандале частично повинны организаторы, которые не захотели закрывать доступ на выставку для несовершеннолетних и предпочли отказаться от части символики и экспонатов. Виноваты в глазах администрации также журналисты и блогеры, якобы допустившие распространения фейков.

Коллега Милонова по Госдуме Сергей Миронов добивается от Смольного повторения мероприятия в центре города и разбирательства чиновников в обстоятельствах резонансного эпизода.


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

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