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"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Петербурге из-за жары

фото ЗакС политика "Желтый" уровень погодной опасности продлили в Петербурге из-за жары

Власти Петербурга продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за установившейся в городе жары, сообщили 2 июля в пресс-службе Смольного.

"По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге в выходные сохранится жаркая погода. Ожидается повышение температуры воздуха до 30 градусов. 2 июля с 12:00 до 18:00 объявлен "желтый" уровень погодной опасности", — сообщили в городской администрации.

Также из-за жары на двое суток вводится "желтый" уровень пожарной опасности. Действие его продлится с 10:00 2 июля по 10:00 4 июля.

"Желтый" уровень погодной опасности действовал в Петербурге накануне днем. По сообщению главного синоптика города Александра Колесова, в пятницу был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для 1 июля за всю историю температурных наблюдений: термометры показали максимальную отметку на уровне +31,9 градуса.

О возможности установления в субботу второго подряд температурного рекорда утром заявил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус. "Высока вероятность того, что сегодня в городе на Неве будет обновлён очередной, второй подряд, суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Пока он составляет +31,5° и установлен в 2011 году", — написал он.


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