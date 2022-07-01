В Петербурге побит температурный рекорд одиннадцатилетней давности

В Петербурге 1 июля стало самым жарким за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд, установленный в 2011 году, побит с опережением на целый градус (31,9 вместо 30,9 градуса), о чем сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. Специалист признался, что ожидал меньшего показателя.

Окончательный и точный "результат" дня станет по традиции понятен и известен после 21 часа.

Тем временем ожидается, что в субботу, 2 июля, воздух прогреется еще сильнее. На время обусловленной антициклоном жары в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности и пустили дополнительные электрички на Финляндском направлении.