В МВД заявили, что не получали предложений ввести тестирование на управление электросамокатами

МВД не получало никаких инициатив о введении обязательного тестирования на право управлять электросамокатами, пишет 2 июля ТАСС со ссылкой на официальный ответ ведомства.

"Указанная инициатива на рассмотрение в профильное подразделение не поступала", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В министерстве указали на то, что правовой статус средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, до сих пор не определен. Относительно их использования существует проект постановления правительства, разработанный Минтрансом России.

Двумя неделями ранее замглавы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков выступил с инициативой о введении обязательного тестирования в ГИБДД на право управления электросамокатами. В частности, среди возможных вопросов должны быть касающиеся скоростного режима, выразил мнение парламентарий.