На колокольне Владимирского собора открылась смотровая площадка

Смотровая площадка на вершине колокольни собора Владимирской иконы Божией Матери открылась для посещений, сообщил в пятницу официальный городской туристический портал Visit-Petersburg.

"Сама колокольня высотой 41 метр и является одной из самой высоких в городе. С нее открывается завораживающий вид на весь город, позволяя увидеть различные соборы, проспекты, шпили под новым углом", — говорится в сообщении на сайте.

Подняться на колокольню желающие смогут в составе экскурсии по средам, пятницам и воскресеньям в 13:00 и в 15:00 часов дня. Экскурсанты также смогут ознакомиться с выставкой об истории собора, а также отдохнуть в зале учебной звонницы.

Стоимость посещения составит 200 рублей, требуемую сумму следует оставлять "в виде пожертвования в свечной лавке собора". Попасть на экскурсию можно по предварительной записи в группе "Смотровая площадка Владимирский собор СПб" либо позвонив по номеру вахты собора +7 (812) 312-19-38.

Ранее правительство выделило 1,1 миллиарда рублей на продолжение реставрации фортов Кронштадта.

Фото: Visit-Petersburg.ru