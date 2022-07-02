Поврежденные вандалом фонари Львиного моста вернутся на свое место к осени

Фонари Львиного моста вернутся на прежнее место после реставрации к началу осени, передает 2 июля телеканал "78" со ссылкой на начальницу отдела южных районов управления по надзору "Мостотреста" Надежду Глушкову. Причиной работ стала выходка жителя Петербурга, погнувшего фонари.

Как напомнила Глушкова в беседе с каналом, между опорами источников света был протянут кабель освещения, на котором и повис вандал. "Весь вес попал на фонари, поэтому была погнута самая хрупкая часть фонарей, которая сделана из меди, — объяснила специалист. — Самая слабая часть изогнулась, и появились сильные повреждения, корпус фонарей выгнулся и потерял свою форму".

По словам Глушковой, работы по восстановлению фонарей продлятся ориентировочно от одного до трех месяцев. Всё зависит от оценки элементов и подбора материалов, уточнила она.

О повреждении фонарей стало известно в прошлое воскресенье. Позже полиция отчиталась о задержании 31-летнего ранее судимого петербуржца, против него заведено уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ). Сумму нанесенного ущерба оценили в 52 тысячи рублей.