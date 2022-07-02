В Госдуме выразили готовность обсудить возможность конфискации имущества коррупционеров

В Госдуме готовы обсудить возможность введения конфискаций имущества чиновников за коррупцию, заявил 2 июля в беседе с ТАСС член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Ранее соответствующее предложение озвучил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Если инициатива у Следственного комитета в части антикоррупционного законодательства оформлена, то мы готовы это обсуждать", — заявил агентству Шхагошев. При этом депутат выступил за широкое обсуждение проекта, "абсолютно не формальное причем, а профессиональное".

"Тут должны быть многосторонние участники этого процесса", — добавил парламентарий, высказавшись при этом в пользу "стройного законодательства в борьбе с коррупцией".

Об инициативе Бастрыкина ТАСС сообщало в конце июня. "Я считаю, что назрела необходимость ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации полноценную конфискацию имущества в качестве меры наказания для лиц, совершивших коррупционные преступления", — приводило агентство слова главы СК, сказанные в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Ранее Бастрыкин отметился еще одной инициативой, предложив ввести психологическое тестирование в школах.