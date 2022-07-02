ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:48

В Госдуме выразили готовность обсудить возможность конфискации имущества коррупционеров

фото ЗакС политика В Госдуме выразили готовность обсудить возможность конфискации имущества коррупционеров

В Госдуме готовы обсудить возможность введения конфискаций имущества чиновников за коррупцию, заявил 2 июля в беседе с ТАСС член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Ранее соответствующее предложение озвучил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Если инициатива у Следственного комитета в части антикоррупционного законодательства оформлена, то мы готовы это обсуждать", — заявил агентству Шхагошев. При этом депутат выступил за широкое обсуждение проекта, "абсолютно не формальное причем, а профессиональное".

"Тут должны быть многосторонние участники этого процесса", — добавил парламентарий, высказавшись при этом в пользу "стройного законодательства в борьбе с коррупцией".

Об инициативе Бастрыкина ТАСС сообщало в конце июня. "Я считаю, что назрела необходимость ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации полноценную конфискацию имущества в качестве меры наказания для лиц, совершивших коррупционные преступления", — приводило агентство слова главы СК, сказанные в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Ранее Бастрыкин отметился еще одной инициативой, предложив ввести психологическое тестирование в школах.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама