Третий этап транспортной реформы будут вводить поэтапно

В Смольном не планируют одномоментно вводить третий этап транспортной реформы, заявил и. о. главы комитета по транспорту Валентин Енокаев в интервью РБК в пятницу. Согласно планам, третья часть реформы должна стартовать 15 июля.

По словам Енокаева, третий этап будут вводить по образцу второго — то есть постепенно, в течение июля и августа. Благодаря этому новые автобусы потребуются не все сразу, а партиями. "Дело в том, что промышленность, реагируя на санкции, перестраивала логистические цепочки поставок иностранных компонентов. Пока шла эта перестройка, объемы выпуска снизились", — объяснил чиновник.

Енокаев выразил надежду, что производители справятся с задачами, поскольку "новые поставщики компонентов найдены, логистические цепочки построены, сейчас производство идет без сбоев".

Ранее о возможности постепенного ввода третьего этапа реформы заявил вице-губернатор Кирилл Поляков.