Комздрав обратился к петербуржцам после смерти ребенка при купании в Озерках

В Петербурге 2 июля на переполненном пляже в Озерках потерялась десятилетняя девочка, впоследствии найденная спасателями на дне в состоянии клинической смерти. Как сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению, спасти ее в реанимации Педиатрического университета не удалось. Как выяснилось, ребенок не умел плавать.

"Комитет по здравоохранению напоминает: не оставляйте детей на воде без присмотра - это может стоить им жизни", - говорится в сообщении.

Отметим, что всю неделю в Петербурге было сухо и жарко и бились температурные рекорды. В связи с хорошей погодой на Финляндском направлении пустили дополнительные электрички.