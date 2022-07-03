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Новости 10:22

Комздрав обратился к петербуржцам после смерти ребенка при купании в Озерках

фото ЗакС политика Комздрав обратился к петербуржцам после смерти ребенка при купании в Озерках

В Петербурге 2 июля на переполненном пляже в Озерках потерялась десятилетняя девочка, впоследствии найденная спасателями на дне в состоянии клинической смерти. Как сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению, спасти ее в реанимации Педиатрического университета не удалось. Как выяснилось, ребенок не умел плавать.

"Комитет по здравоохранению напоминает: не оставляйте детей на воде без присмотра - это может стоить им жизни", - говорится в сообщении.

Отметим, что всю неделю в Петербурге было сухо и жарко и бились температурные рекорды. В связи с хорошей погодой на Финляндском направлении пустили дополнительные электрички.


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