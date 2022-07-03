Хоккеист Федотов подал в суд на военкомат

Хоккейный вратарь Иван Федотов, задержанный в Петербурге в пятницу по подозрению в уклонении от призыва, обратился с жалобой в суд. Как сообщает ТАСС, спортсмен пытается оспорить решение военкомата об отправке его на срочную службу.

"Мероприятия, связанные с призывом, проходят совершенно иным образом. Вся эта история затеяна, чтобы оказать на него давление", - рассказал адвокат Алексей Пономарев.

После задержания у 25-летнего хоккеиста обострился гастрит, его госпитализировали.

"Но, как я понимаю, сотрудники военкомата заявление в суд игнорируют и считают, что он является военнослужащим, поэтому отправили его в госпиталь. Дальше суд должен назначить по этому вопросу судебное заседание", - отметил юрист.

По последним данным, Федотова успели выписать из медучреждения. Как пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Пономарева, предположительно молодого человека вывезли в Североморск.

До мая Федотов был игроком ЦСКА, после чего подписал контракт с командой НХЛ "Филадельфия Флайерз".