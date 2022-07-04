Минфин намерен сократить 1,6 триллиона бюджетных трат по госпрограммам

Министерство финансов намерено сократить траты из бюджета на госпрограммы и непрограммные направления на 1,6 триллиона рублей в 2023–2025 годах, пишут 4 июля "Ведомости". Планируемая оптимизация призвана "обеспечить сбалансированность" федеральной казны, уточнило издание.

Относительно существующих планов на 2022–2024 годы министерство планирует сократить расходы на 557 миллиардов рублей в 2023 году и на 539 миллиардов в 2024 году. На 2025 год бюджетные планы еще не утверждены, однако относительно долгосрочного бюджетного прогноза снижение трат может составить еще 534 миллиарда рублей, сообщили "Ведомости".

Планируемый секвестр коснется 59 госпрограмм и непрограммных направлений из существующих 62. Сильнее прочих в 2023–2025 годах пострадают госпрограммы "Развитие транспортной системы" (снижение на 390 миллиардов рублей), "Научно-технологическое развитие" (на 150 миллиардов) и "Обеспечение обороноспособности страны" (на 120 миллиардов).

В то же время по некоторым программам возможно как уменьшение финансирования, так и его увеличение параллельно секвестированию. Так, траты на госпрограмму "Обеспечение обороноспособности страны" планируется сократить на 42 миллиарда рублей в 2023 году. Однако из-за увеличения выплат военнослужащим и незапланированных ранее закупок общая стоимость программы даже возрастет на 27 миллиардов, составив в итоге 1,89 триллиона рублей.

Как объяснили "Ведомостям" в Минфине, решение о секвестре призвано определиться с приоритетными статьями бюджета и обеспечить их финансирование. Издание напомнило, что в последний раз министерство сокращало траты в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

В конце мая глава Минфина Антон Силуанов заявил о необходимости привлечения "огромных ресурсов" для проведения спецоперации на Украине.