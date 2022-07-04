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Линченко и Поляков обсудили с концессионером строительство трамвайной линии от Купчино до Славянки

фото ЗакС политика Линченко и Поляков обсудили с концессионером строительство трамвайной линии от Купчино до Славянки

Петербургские вице-губернаторы Николай Линченко и Кирилл Поляков провели совещание по вопросам строительства новой трамвайной ветки, которая свяжет метро "Купчино" с районом Славянка через посёлок Шушары, информирует пресс-служба Смольного.

В дискуссии принимали участие также члены комитета по инвестициям и комитета по развитию транспортной инфраструктуры, концессионер ООО "БалтНедвижСервис" и АО "АБЗ-Дорстрой".

"Участниками совещания были рассмотрены вопросы об исполнении плана мероприятий по реализации концессионного соглашения, о прохождении экспертизы проектно-сметной документации, а также о наделении КРТИ полномочиями по взаимодействию с Концессионером в части организации строительства объекта", - отчитались в городской администрации.

Смольный заключил концессионное соглашение с компанией "БалтНедвижСервис" в 2019 году.

На данный момент проект возведения трамвайной линии проходит процедуру государственной экспертизы. После получения положительного заключения дорожникам предстоит проложить 21 км новых путей, возвести 4 путепровода и 3 моста. Одна из эстакад расположится над частью кольцевой автодороги, акведуки перекинут через реки Волковка, Кузьминка и Славянка.

Для трамваев построят отдельное депо.

Напомним, по заявлению властей, новая трамвайная линия должна появиться до конца 2024 года.


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