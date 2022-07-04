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Только пятая часть сгоревших в доме-музее Римского-Корсакова экспонатов подлежит восстановлению

фото ЗакС политика Только пятая часть сгоревших в доме-музее Римского-Корсакова экспонатов подлежит восстановлению

Лишь одна пятая часть экспонатов, сгоревших при пожаре в усадьбе-музее композитора Николая Римского-Корсакова, может быть восстановлена, сообщило 4 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Псковского музея-заповедника, в состав которого входит объект. При этом в огне исчезла почти половина предметов из музейного собрания.

"Мы глубоко потрясены случившимся. Огонь уничтожил 1 082 экспоната, восстановлению подлежит лишь пятая часть", — рассказала директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

В числе уничтоженных огнем экспонатов оказались грампластинки, книги, ноты и другие предметы. Их, по словам Мельниковой, можно будет восстановить. "Самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели. Будем восстанавливать их по сохранившимся фотографиям и документам", — заявила директор.

Факт пожара Мельникова назвала "вопиющим". Она сообщила о начале внутренней проверки в учреждении культуры и выразила надежду, что виновные будут наказаны.

Пожар в усадьбе Римского-Корсакова в деревне Любенск Псковской области произошел в субботу, 2 июля. Как сообщалось ранее, огонь истребил около 200 квадратных метров здания, при пожаре никто не пострадал.


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