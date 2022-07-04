Думские справороссы предложили доставлять судебные повестки через портал госуслуг

Группа депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о доставке судебных повесток и извещений посредством портала государственных услуг. Текст проекта появился 4 июля в электронной базе Государственной думы.

В пояснительной записке к документу авторы сетуют, что сейчас направление повесток и извещений через госуслуги является возможным, но не обязательным способом их доставки. В результате законопослушные граждане в силу различных причин (отпуск, длительная командировка и т. д.) могут не получить направленные им уведомления.

Чтобы покончить с такой ситуацией, депутаты предложили направлять извещения через госуслуги "вне зависимости от направления таких извещений почтой или альтернативными способами".

Ранее комитет Госдумы по информационной политике одобрил возможность внесения биометрических данных россиян в единую базу без получения согласия на это.