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Новости 15:25

В Колпино появится новая газозаправочная станция

фото ЗакС политика В Колпино появится новая газозаправочная станция

Петербургские власти продолжают развивать сеть газозаправочных станций в рамках инвестпроекта: так, во время совещания в Смольном члены городского правительства согласовали возведение ещё одной заправки в Колпино, информирует пресс-служба горадминистрации.

"В Петербурге проходит транспортная реформа, в ходе которой мы переводим на экологически чистый вид топлива все автобусы и коммунальную технику. Расширение сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций крайне необходимо городу", - уверен петербургский глава Александр Беглов.

Газозаправочную станцию построят на средства компании "Газпром". Она будет располагаться на Северной улице.

Напомним, не так давно в Петербурге зафиксировали ряд случаев возгорания белорусских газомоторных автобусов МАЗ. В итоге партию отправили назад на проведение экспертиз. Беглов, встречаясь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что инциденты "не стоят даже внимания".


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