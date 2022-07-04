ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:52

Петербургское "Яблоко" должно избрать руководство в начале августа

фото ЗакС политика Петербургское "Яблоко" должно избрать руководство в начале августа

Партия "Яблоко" в Петербурге проводит заседания районных отделений, сообщил ЗАКС.Ру депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. По его словам, мероприятия должны закончится на текущей неделе.

После этого городское отделение планирует провести выборы руководства, рассказал Вишневский. Он рассчитывает, что это состоится в конце июля - начале августа 2022 года. 

Напомним, федеральное бюро партии "Яблоко" в декабре 2020 года приостановило полномочия руководства петербургского отделения. Тогда же началась перерегистрация членов партотделения, которая завершилась в апреле 2022 года. Всего из 600 "яблочников" в Петербурге осталось примерно 200.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама