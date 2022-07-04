Петербургское "Яблоко" должно избрать руководство в начале августа

Партия "Яблоко" в Петербурге проводит заседания районных отделений, сообщил ЗАКС.Ру депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. По его словам, мероприятия должны закончится на текущей неделе.

После этого городское отделение планирует провести выборы руководства, рассказал Вишневский. Он рассчитывает, что это состоится в конце июля - начале августа 2022 года.

Напомним, федеральное бюро партии "Яблоко" в декабре 2020 года приостановило полномочия руководства петербургского отделения. Тогда же началась перерегистрация членов партотделения, которая завершилась в апреле 2022 года. Всего из 600 "яблочников" в Петербурге осталось примерно 200.

София Саттарова