Антимонопольщики вынесли предупреждение Google

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение американской компании Google LLC, посчитав ее виновной в навязывании разработчикам невыгодных условий договора, сообщила 4 июля пресс-служба ведомства.

В сообщении ФАС говорится, что Google, "владеющая и управляющая магазином приложений Google Play, обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google". Нарушение этого требования чревато удалением приложения с площадки либо же блокировки для него возможности обновления, уточнили антимонопольщики. В действующих правилах они усмотрели признаки злоупотребления доминирующим положением, в связи с чем вынесли компании предупреждение. Последнее должно быть исполнено в течение месяца под угрозой возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Кроме того, сегодня "Интерфакс" сообщил о поступлении московскому мировому судье протокола о повторном отказе Google удалить запрещенный в России контент. Компании грозит оборотный штраф в размере до 10 % от годового оборота, указало агентство. Ранее стало известно о составлении Роскомнадзором очередного протокола против Google из-за неудаления контента.