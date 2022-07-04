Мишустин признал "определенный" спад в промышленности

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская промышленность выстояла под санкционным давлением, пишет 4 июля "Интерфакс". В то же время глава кабмина признал, что отдельные отрасли ощутили спад из-за ограничений со стороны западных стран.

Выступая на пленарном заседании выставки "Иннопром", Мишустин заявил о наличии "хороших заделов", благодаря которым промышленность устояла и смогла "избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты".

"Да, есть определенный спад в отдельных отраслях, — признал он, — но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях". В целом глава кабмина считает, что российская промышленность "продемонстрировала устойчивость, подтвердила свою способность быстро адаптироваться к новым вызовам".

В начале июня вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что около трети городских предприятий испытывают трудности из-за санкций.