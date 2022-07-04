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Международный муниципальный форум стран БРИКС+ состоится в Петербурге осенью

фото ЗакС политика Международный муниципальный форум стран БРИКС+ состоится в Петербурге осенью

В ноябре 2022 года Петербург примет IV Международный муниципальный форум стран БРИКС+, сообщила 4 июля пресс-служба губернатора города. Основными темами мероприятия станут глобальные тренды в бизнесе и социуме, вопросы урбанизации и экологии, цифровые решения для государства и бизнеса и другие.

Сегодня стало известно о подписании соглашения между Конгрессно-выставочным бюро Петербурга и Международным муниципальным форумом стран БРИКС+. Как уточнили в Смольном, стороны намерены взаимодействовать в информационной сфере, продвигать туристский потенциал Петербурга в странах БРИКС и участвовать в разработке и реализации конгрессно-выставочных проектов.

"Петербург последние несколько лет последовательно укрепляет свои позиции в российской и мировой туриндустрии. Мы активно развиваем деловой и событийный туризм, ежегодно проводим ряд крупных российских и международных отраслевых форумов", — заявил по этому поводу Александр Беглов. Подписание соглашения он назвал "еще одним шагом в этом направлении" и предположил, что оно "откроет новые возможности для продвижения Северной столицы как ведущего центра делового туризма".

Ранее спикер Заксобрания Александр Бельский заявил, что Петербург готов стать "центром новой дипломатии".


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