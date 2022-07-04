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Милонов пожаловался на удаление аккаунта в Instagram**

фото ЗакС политика Милонов пожаловался на удаление аккаунта в Instagram**

Депутат Виталий Милонов остался без своей странички в Instagram**, о чем он сообщил 4 июля в своем Telegram-канале. Как следует из прикрепленных к его посту скриншотов, аккаунт был безвозвратно удален за некие нарушения.

"Вы не сможете выполнить вход в свой аккаунт, и никто не будет видеть его. Мы не восстанавливаем аккаунты, удаленные за такого рода нарушения", — гласит информация справочного центра американской соцсети.

"Не заходил в инстаграм** с 10 марта 2022, а сегодня зашел в инстаграм** — и понял, что они зря время не теряли — взяли и удалили мой аккаунт", — посетовал оставшийся без доступа к соцсети депутат. Свое отношение к произошедшему он выразил предельно лаконично: "Демократия, говорили они, тьфу".

Ранее Мосгорсуд признал законность запрета в России Instagram** и Facebook**.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram** решением суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, её деятельность на территории РФ запрещена


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