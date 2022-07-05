В Москве на очередного муниципала составили протокол из-за символики "Умного голосования"

Столичные правоохранители составили административный протокол о демонстрации экстремистской символики в отношении местного муниципального депутата Ольги Сидельниковой, сообщает Telegram-канал "Avtozak LIVE".
Поводом для составления протокола послужил пост в социальных сетях муниципала, в котором присутствовала картинка с символикой проекта Алексея Навального "Умное голосование".
Административное наказание по обозначенной статье лишает человека возможности выдвигаться на выборах в течение года.
Напомним, что в июне подобным образом лишили пассивного избирательного права не менее 5 граждан, которые собирались участвовать в муниципальных выборах. Днём ранее из-за "запрещённой" символики команды Навального задержали муниципала Виталия Третьюхина.
В 2021 году Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования" за связь с ФБК* (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена).
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.