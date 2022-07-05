В Москве на очередного муниципала составили протокол из-за символики "Умного голосования"

Столичные правоохранители составили административный протокол о демонстрации экстремистской символики в отношении местного муниципального депутата Ольги Сидельниковой, сообщает Telegram-канал "Avtozak LIVE".

Поводом для составления протокола послужил пост в социальных сетях муниципала, в котором присутствовала картинка с символикой проекта Алексея Навального "Умное голосование".

Административное наказание по обозначенной статье лишает человека возможности выдвигаться на выборах в течение года.

Напомним, что в июне подобным образом лишили пассивного избирательного права не менее 5 граждан, которые собирались участвовать в муниципальных выборах. Днём ранее из-за "запрещённой" символики команды Навального задержали муниципала Виталия Третьюхина.

В 2021 году Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования" за связь с ФБК* (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена).