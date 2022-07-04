В Москве из-за "запрещённой" символики команды Навального задержали муниципала Третьюхина

Столичные правоохранители задержали муниципального депутата района "Печатники" Виталия Третьюхина, известил его коллега Сергей Власов в своём Telegram-канале.

Поводом для задержания народного избранника послужил пост, в котором была использована символика команды Алексея Навального от 2020 года.

В отношении Третьюхина составили административный протокол о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Из отдела полиции муниципала увезли в суд.

Всё большее количество активистов начинают преследовать за использование в своих соцсетях символики "Умного голосования" - проекта Алексея Навального. ЗАКС.Ру уже писал, что в Москве силовики массово приходят к кандидатам в столичные мундепы.

Ранее в июне по аналогичным основаниям задерживали депутата округа Черемушки Юлию Щербакову и члена московского "Яблока" Николая Кавказского. Последний по статье о демонстрации экстремистской символики получил десять суток ареста.