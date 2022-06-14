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В Москве из-за публикации об "Умном голосовании" задержана мундеп Юлия Щербакова

фото ЗакС политика В Москве из-за публикации об "Умном голосовании" задержана мундеп Юлия Щербакова

Столичные правоохранители задержали муниципального депутата округа Черёмушки Юлию Щербакову, сообщает SOTA. Силовики дежурили прямо у её квартиры.

Уточняется, что поводом для задержания стал пост муниципала от 9 мая. По сведениям "ОВД-Инфо"* в публикации говорилось о проекте Алексея Навального "Умное голосование".

Силовики намерены составить в отношении девушки административный протокол по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании символики экстремистских или запрещенных организаций.

Добавим, ранее уже случались прецеденты, когда правоохранители составляли подобные протоколы из-за публичной демонстрации "экстремистской" символики "Умного голосования", которое они приравнивали к запрещённому ФБК*.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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