В Москве из-за публикации об "Умном голосовании" задержана мундеп Юлия Щербакова

Столичные правоохранители задержали муниципального депутата округа Черёмушки Юлию Щербакову, сообщает SOTA. Силовики дежурили прямо у её квартиры.

Уточняется, что поводом для задержания стал пост муниципала от 9 мая. По сведениям "ОВД-Инфо"* в публикации говорилось о проекте Алексея Навального "Умное голосование".

Силовики намерены составить в отношении девушки административный протокол по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании символики экстремистских или запрещенных организаций.

Добавим, ранее уже случались прецеденты, когда правоохранители составляли подобные протоколы из-за публичной демонстрации "экстремистской" символики "Умного голосования", которое они приравнивали к запрещённому ФБК*.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов