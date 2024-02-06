Администрация колонии 26-й раз отправила Навального в ШИЗО

Администрация колонии, в которой содержится Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), вновь отправила его в штрафной изолятор, об этом 6 февраля сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш*.

Это третья по счету отправка Навального в ШИЗО на территории колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа и 26-я за то время, что он находится в местах лишения свободы.

По сообщению Ярмыш*, Навальному назначили 10 суток наказания, которое началось еще 1 февраля.

В предыдущий раз о том, что Навального отправили в ШИЗО, стало известно 22 января, тогда это был второй раз в новой колонии. Причиной для прошлого отправления в ШИЗО стало то, что политик якобы неправильно представился сотруднику колонии.

Напомним, что в августе 2023 года суд приговорил политика к 19 годам особого режима по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ) и реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

*Минюст внес Киру Ярмыш в единый реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру