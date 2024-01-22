Администрация колонии вновь отправила Навального в ШИЗО

Администрация колонии, в которой содержится Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), вновь отправила его в штрафной изолятор, следует из сообщения соратницы оппозиционера Киры Ярмыш*. Это вторая по счету отправка Навального в ШИЗО на территории колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа и 25-я за то время, что он находится в местах лишения свободы.

По сообщению Ярмыш*, Навальному назначили 10 суток наказания за то, что он якобы "неправильно представился" сотруднику колонии.

В предыдущий раз Навального отправляли в ШИЗО 9 января, причиной для этого послужил отказ представиться в соответствии с правилами после прохождения карантина. В тот раз ему назначили семь суток штрафного изолятора.

В колонии на территории ЯНАО Навальный оказался в конце прошлого года. До этого он находился в ИК-6 Владимирской области, однако 11 декабря стало известно о его переводе оттуда. В августе 2023 года суд приговорил политика к 19 годам особого режима по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ) и реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

*Минюст внес Киру Ярмыш в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру