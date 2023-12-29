В Томске "навальнистку" Фадееву осудили на девять лет

Суд в Томске приговорил к девяти годам колонии бывшего координатора местного штaба Навaльнoгo* Ксению Фадееву (оба включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) в рамках дела о создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК). Виновной ее также признали в участии в НКО, посягающей на права граждан (ч. 3 ст. 239 УК). Об этом сообщает издание Sota.Vision**. Гособвинение запрашивало для женщины 10,5 лет заключения.
Процесс Фадеевой проходил в закрытом режиме. Своей вины она не признала.
Политик избралась депутатом в Томскую городскую думу в 2020 году. Ее уголовное преследование началось в декабре следующего года. Незадолго перед приговором Фадеева заявила, что не покинула бы страну, даже заранее зная о полагающемся ей реальном сроке.
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
**Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.