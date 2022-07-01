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Кандидатов в столичные мундепы массово преследуют из-за постов об "Умном голосовании"

фото ЗакС политика Кандидатов в столичные мундепы массово преследуют из-за постов об "Умном голосовании"

Правозащитный проект "Роскомсвобода" сообщил, что его представители защищают троих москвичей, которые либо собираются баллотироваться в муниципальные депутаты, либо делали это раньше. На всех троих за последние недели составили протоколы по статье о демонстрации экстремистской символики (ч.1 ст. 20.3 КоАП). Осужденные по ней граждане не вправе претендовать на выборные должности. В трех идентичных случаях силовики вменили активистам посты, связанные с проектом "Умное голосование", который придумала несистемная оппозиция.

Речь идет о Евгении Лебедеве, Елене Караваевой и Андрее Натальчуке. Двух последних уже оштрафовали на 2 тысячи рублей, они обжаловали судебные решения.

"Считаю, что просто хотят не дать мне выдвинуться на выборах", - рассказал Лебедев, заседание по делу которого еще не состоялось.

Помимо перечисленных активистов, ранее в июне по аналогичным основаниям задерживали депутата округа Черемушки Юлию Щербакову и члена московского "Яблока" Николая Кавказского. Последний по статье о демонстрации экстремистской символики получил десять суток ареста.

Напомним, что стратегия "Умного голосования" предполагает голосование за самого сильного соперника так называемого административного кандидата.


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