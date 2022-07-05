Еще троим фигурантам дела "Весны" продлили запрет определенных действий

Суд в Москве продлил до 6 октября меру пресечения для троих активистов дела "Весны": Роману Максимову, Евгению Затееву и Валентину Хорошенину, передает Telegram-канал ПЬЯTNIЦА. До этого времени им по-прежнему будет запрещено покидать место жительства с 20:00 до 8:00, пользоваться интернетом и общаться с другими фигурантами дела.

"Наши подзащитные сдают самые сложные экзамены на право быть гражданами. Безумно чудовищная традиция, что любая инициатива карается уголовно", - произнес в ходе заседания адвокат Даниил Берман, выступавший против любой меры пресечения.

В свою очередь, представители следствия доложили, что в рамках дела провели двенадцать обысков и десять допросов.

Накануне аналогичным образом суд поступил с двумя другими фигурантами дела, Анастасией Рощупко и Тимофеем Васькиным. Напомним, молодых людей преследуют по статье об участии в организации, которая посягает на права граждан (ст. 239 УК). Рощупко, проживающая в Зеленограде, отрицает свою причастность к деятельности "Весны" и жалуется на невозможность зарабатывать деньги в условиях наложенных на нее ограничений.