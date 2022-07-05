ФСБ и СК нагрянули с обыском к главе ГИБДД по Петербургу Алексею Семёнову

В Петербурге сотрудники ФСБ из курирующего деятельность МВД отдела "М", а также представители Следственного комитета пришли с обыском к генерал-майору, начальнику регионального ГИБДД Алексею Семёнову, информирует 47news.

Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, которое возбудили ещё год назад. Процесс начался после проверки деятельности коммерческих МРЭО.

У Семёнова изымают все информационные носители — причём не только из дома, но также из его служебного кабинета.

Не так давно силовики приходили к одному из руководителей ГУ МВД, генерал-майору Ивану Абакумову, к бывшему начальнику автохозяйства ГУ МВД Луню и в офис "Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти".

Как полагают следователи, некоторые высокопоставленные сотрудники петербургского главка могли получать взятки от городских предпринимателей, что и послужило поводом для возбуждения дела.

Напомним, в начале января в ГУ МВД по Петербургу прошли кадровые перестановки после визита проверки из Москвы. Сообщалось также о том, что Семёнов подал рапорт об увольнении ввиду своего затянувшегося конфликта с нынешним начальником главка Романом Плугиным. Рапорт не приняли, поэтому он остался руководить петербургским ГИБДД.