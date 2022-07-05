Алексей Кудрин по собственному желанию уволился из СПбГУ

Руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин по собственному желанию уволился из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщил РБК проректор вуза по организации работы с персоналом Владимир Еремеев.

"В связи с поступившими в адрес пресс-службы СПбГУ запросами от СМИ по поводу трудовых отношений между СПбГУ и А. Л. Кудриным публикуем разъяснение. А. Л. Кудрин был уволен из Санкт-Петербургского государственного университета по собственному желанию", - отчитались в университете.

Кудрин стал главой факультет свободных искусств и наук СПбГУ со дня его основания - ещё в 2011 году.

30 мая Кудрин отказался участвовать в выборах декана данного факультета.