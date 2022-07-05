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Алексей Кудрин по собственному желанию уволился из СПбГУ

фото ЗакС политика Алексей Кудрин по собственному желанию уволился из СПбГУ

Руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин по собственному желанию уволился из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщил РБК проректор вуза по организации работы с персоналом Владимир Еремеев.

"В связи с поступившими в адрес пресс-службы СПбГУ запросами от СМИ по поводу трудовых отношений между СПбГУ и А. Л. Кудриным публикуем разъяснение. А. Л. Кудрин был уволен из Санкт-Петербургского государственного университета по собственному желанию", - отчитались в университете.

Кудрин стал главой факультет свободных искусств и наук СПбГУ со дня его основания - ещё в 2011 году.

30 мая Кудрин отказался участвовать в выборах декана данного факультета.


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