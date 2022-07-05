Мейксин пообещал, что Горизбирком будет работать в рамках закона

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин после первого заседания нового состава избиркома пообщался с журналистами. Он поблагодарил предыдущий состав комиссии, но отметил, что его работу оценивали неоднозначно:

- Действительно были вопросы к Санкт-Петербургской комиссии. К сожалению, часть кандидатов использовали, так называемую, жалобную технологию, когда мнимые нарушения многократно ратировались, обсуждались и не находили своего подтверждения.

Это не добавляло радости и комфорта работе Горизбиркома, считает Мейксин. Он пообещал, что новый состав постарается максимально исключить такие моменты. Работа будет идти более кропотливо и в рамках требований закона, заявил председатель ГИК.

По его мнению, назначение дополнительных выборов в муниципальных образованиях показывает, что Горизбирком встал на путь исполнения требований закона.

София Саттарова