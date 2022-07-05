Госдума приняла закон о признании ветеранами боевых действий гражданских лиц, задействованных в "спецоперации"

Депутаты Государственной думы одобрили в окончательном третьем чтении проект закона о присвоении гражданским лицам, участвующим в выполнении задач на "специальной военной операции", статуса ветерана боевых действий, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, которые отработали установленный при направлении на территории ЛДНР и Украины срок, либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

Военные корреспонденты также смогут претендовать на статус ветеранов боевых действий.

Добавим также, ранее ЗАКС.Ру писал о том, что депутаты Госдумы намерены присвоить обозначенный статус и военнослужащим ЛДНР.