Муниципальному предприятию в Красном селе пришло представление прокуратуры

Прокуратура Красносельского района осталась недовольна тем, как используется собственность муниципального унитарного предприятия "Чистый город", существующего при МО "Город Красное село", о чем сообщается на сайте контрольного ведомства.

Проверка показала, что уборочную и специальную технику, находящуюся на балансе предприятия, в прошлом году использовали для уборки чужой территории и даже другого региона, а именно Лаголовского сельского поселения Ленобласти. Устав предприятия не предусматривает такого распоряжения имуществом.

В результате глава МУП получил представление, а "рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль".