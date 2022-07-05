Депутата Госсовета Коми Воробьева* не стали штрафовать за отсутствие маркировки в соцсетях

Сыктывкарский городской суд 5 июля прекратил производство по административному делу в отношении депутата Государственного совета Республики Коми Виктора Воробьева* по статье о нарушении деятельности иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП). О решении суда политик сообщил в своем Telegram-канале.

"Производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - написал парламентарий.

Роскомнадзор хотел привлечь политика к ответственности за отсутствие отметки об иноагентском статусе в апрельском посте на личной странице "ВКонтакте". "Новая Республика", которая вела трансляцию с заседания, писала, что Воробьев* на это заявил, что не получал уведомление от Минюста на момент публикации. Воробьев отметил, что в Сыктывкаре есть его полный тезка, который также мог быть в реестре ведомства.

Ранее Воробьеву* не удалось оспорить статус иностранного агента. В перечень Минюста его внесли в начале апреля из-за возврата денег за лишний билет на поезд в Великобритании.

*Виктор Воробьев внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

Константин Леньков