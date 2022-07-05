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Депутата Госсовета Коми Воробьева* не стали штрафовать за отсутствие маркировки в соцсетях

фото ЗакС политика Депутата Госсовета Коми Воробьева* не стали штрафовать за отсутствие маркировки в соцсетях

Сыктывкарский городской суд 5 июля прекратил производство по административному делу в отношении депутата Государственного совета Республики Коми Виктора Воробьева* по статье о нарушении деятельности иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП). О решении суда политик сообщил в своем Telegram-канале. 

"Производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - написал парламентарий. 

Роскомнадзор хотел привлечь политика к ответственности за отсутствие отметки об иноагентском статусе в апрельском посте на личной странице "ВКонтакте". "Новая Республика", которая вела трансляцию с заседания, писала, что Воробьев* на это заявил, что не получал уведомление от Минюста на момент публикации. Воробьев отметил, что в Сыктывкаре есть его полный тезка, который также мог быть в реестре ведомства. 

Ранее Воробьеву* не удалось оспорить статус иностранного агента. В перечень Минюста его внесли в начале апреля из-за возврата денег за лишний билет на поезд в Великобритании. 

 

 

*Виктор Воробьев внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

Константин Леньков


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