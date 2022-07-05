Проректора Российской таможенной академии задержали по "наркотической" статье

В Московской области правоохранители задержали проректора Российской таможенной академии (РТА) Залима Керефова, подозреваемого в сбыте наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК), передает "Интерфакс". Информацию об этом подтвердила сотрудница подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий. Дело ведет ФСБ.

По данным источника агентства, во время следственных действий у Керефова обнаружили несколько килограммов запрещенных психоактивных веществ, и силовики считают, что сбытом наркотиков могли заниматься курсанты его академии.

В свою очередь, в Федеральной таможенной службе подчеркнули, что преследование Керефова не имеет отношения к его профессиональной деятельности.

Отметим, что на прошлой неделе значительный общественный резонанс вызвали задержание ректора РАНХиГС Владимира Мау, проходящего по делу о мошенничестве и получившего меру пресечения в виде домашнего ареста.