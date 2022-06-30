Ректора РАНХиГС Владимира Мау отправили под домашний арест

Суд в Москве назначил ректору Российской академи народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает РИА "Новости", предварительная мера будет действовать как минимум до 7 августа.

На заседании ученый категорически отказался признавать вину и назвал предъявленные обвинения абсурдными. Следствие считает, что он причастен к хищению средств РАНХиГС в размере 21 млн рублей. Суду предложили эту сумму в качестве залога.

"Я не причастен к тому, что какие-то люди занимались хищениями", - произнес ректор на слушании.

Мау проходит по так называемому "делу Раковой": по нему также преследуют экс-замминистра просвещения Марину Ракову и ректора Шанинки Сергея Зуева.