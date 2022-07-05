В Кронштадте начали менять устаревшие теплосети

На территории Кронштадта рабочие приступили к модернизации всех устаревших источников тепла, каковыми признаются все, имеющие срок эксплуатации свыше 25 лет. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил губернатор Александр Беглов.

"Эта комплексная работа на годы вперёд обеспечит надёжную и эффективную подачу тепла в жилые дома и соцобъекты и даст возможность реализовать в Кронштадте крупные проекты", - пишет глава города.

Отдельно говоря о проекте "Остров фортов", который реализуется по поручению президента, Беглов отметил, что специально для него проложат десять километров новых теплосетей. При работах в Кронштадте также решено перестать использовать мазут как запасной вид топлива и полностью перейти на "современное энергоэффективное оборудование".

фото: Александр Беглов / Telegram