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В Кронштадте начали менять устаревшие теплосети

фото ЗакС политика В Кронштадте начали менять устаревшие теплосети

На территории Кронштадта рабочие приступили к модернизации всех устаревших источников тепла, каковыми признаются все, имеющие срок эксплуатации свыше 25 лет. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил губернатор Александр Беглов.

"Эта комплексная работа на годы вперёд обеспечит надёжную и эффективную подачу тепла в жилые дома и соцобъекты и даст возможность реализовать в Кронштадте крупные проекты", - пишет глава города.

Отдельно говоря о проекте "Остров фортов", который реализуется по поручению президента, Беглов отметил, что специально для него проложат десять километров новых теплосетей. При работах в Кронштадте также решено перестать использовать мазут как запасной вид топлива и полностью перейти на "современное энергоэффективное оборудование".

фото: Александр Беглов / Telegram


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