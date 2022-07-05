Суд в Петербурге продлил арест белорусу, подозреваемому в оскорблении Лукашенко

Колпинский районный суд Петербурга 5 июля оставил в СИЗО гражданина Беларуси Андрея Русских. На родине на него завели уголовное дело по статье об оскорблении президента (ч. 1 ст. 368 УК РБ) и разжигании ненависти или вражды (ч. 1 ст. 130 УК РБ) из-за нескольких комментариев в Telegram-чате. Русских останется в следственном изоляторе "Кресты" минимум до 27 ноября.

Прокурор просил продлить арест, поскольку полагал, что Русских может попытаться скрыться от правосудия, если ему назначат иную меру пресечения. Подозреваемый заявил, что считает его преследование политически мотивированным. Он также рассказал о причинах, из-за которых оставил в соцсети спорные комментарии, в частности о своих впечатлениях от протестов в Беларуси в 2020 году.

- Мне уже 43 года. Я рос на книгах и на фильмах советских, в которых транслировалось про такие качества как честь, достоинство, милосердие, труд. Что-то светлое. Я понимал, что когда ты растешь, реальность не такая. Добро не всегда побеждает зло. Или, по крайней мере, не сразу. И что хватит в мире нехороших вещей. Но этот 2020 год - я просто попал в какой то другой мир. То, что там происходило, надо было реально видеть. Это сложно объяснить. Как обычный человек ты привязываешься к обычным вещам. Речке в своем районе или кафе у магазина. В 2020 году все эти приятные вещи словно перестали существовать, потому что ты понял, что происходит в стране и кто это творит, - сказал Русских.

Адвокат белоруса Елена Фадеева на заседании суда заявила, что документы об экстрадиции, которые поступили от следователей из Орши, не заверены должным образом. Она просила для своего доверителя меру пресечения в виде подписки о невыезде или запрета определенных действий. Защитница опасается, что ее доверителю на родине может угрожать жестокое обращение.

В конце июня Русских, находясь в СИЗО, передал сотрудникам ФСИН заявление о признании его беженцем. На срок рассмотрения этого вопроса мужчину не могут экстрадировать. Процедура может занять около восьми месяцев.

Напомним, психолога из Беларуси Андрея Русских задержали утром 28 мая на Московском вокзале. В Петербург он приехал к своей девушке. Местные силовики схватили его по запросу белорусских коллег. Ему грозит экстрадиция.

ЗАКС.Ру уже рассказывал о задержании и аресте белоруса.

Константин Леньков