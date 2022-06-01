Новый "белорусский" арест в Петербурге

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Петербурге новый арест по заявке белорусских силовиков. Суд отправил в "Кресты" белоруса Андрея Русских. Оказалось, что на родине на него завели уголовное дело. Теперь ему грозят экстрадиция и обвинение в оскорблении президента и разжигании ненависти или вражды. Несколько комментариев в интернете, которые ему приписывают, могут обернуться для Русских лишением свободы на шесть лет.

Андрей Русских уже несколько лет проводит психологические консультации для людей, которые испытывают трудности с тревогой, неврозами, навязчивыми состояниями и паническими атаками. Это его основной вид деятельности. Он успел выпустить несколько книг и курсов на эту тему. На его персональном сайте - десятки благодарных отзывов от людей, которым он смог помочь. В своих социальных сетях Русских писал, что ему самому пришлось пройти через похожие проблемы, а теперь он хочет помогать тем, кто в этом нуждается.

Андрей Русских приехал в Россию в декабре 2021 года. Ему казалось, что здесь перед ним открывается больше возможностей для реализации в профессии. Да и условия жизни, по его мнению, лучше, чем в Беларуси. В России у него временная регистрация во Владимире. В Петербурге живет его девушка. Однако к ней мужчина так и не добрался. Утром 28 мая его задержали прямо на вокзале, когда он выходил из поезда. Оказалось, что силовики из родной Орши (Витебская область) попросили российских коллег в помощи по задержанию Русских. Четыре дня он провел в изоляторе временного содержания.

Заседание по избранию меры пресечения состоялось 1 июня в Смольнинском районном суде. Прокурор ходатайствовал об аресте Русских на 40 суток, пока будет решаться вопрос о его экстрадиции на родину. Поводом для задержания стало уголовное дело, возбужденное сотрудниками УВД Оршанского райисполкома. Русских преследуют по двум статьям: об оскорблении президента (ч. 1 ст. 368 УК РБ) и разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ч. 1 ст. 130 УК РБ). По этим статьям ему грозит до шести лет лишения свободы.

Для рассмотрения вопроса об аресте белоруса в России следователям нужно было найти отражение вменяемого преступления в местном законодательстве. Так, статья "Оскорбление Президента Республики Беларусь" превратилась в "Оскорбление представителя власти" (ст. 319 УК РФ), а "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" - в созвучную "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (ст. 282 УК РФ). В "пересчете" на российский Уголовный кодекс, вменяемое ему деяние квалифицировали как тяжкое преступление.

По версии следователей, Русских якобы в промежуток с мая по январь 2022 года с помощью неустановленного "орудия преступления", подключенного к сети интернет, публично оскорбил главу Республики Беларусь и нанес ущерб интересам государства, оставив нелестный комментарий под фотографией Лукашенко. По оценке силовиков, публикацию увидели не менее 1,7 тысячи человек. Еще один вменяемый белорусу комментарий был сделан в Telegram-канале. Кому именно было адресовано послание, судья не уточнила, отметив, что текст оскорбил органы власти Республики Беларусь и спровоцировал "антипатию". Это якобы подтвердила лингвистическая экспертиза.

Сам мужчина на заседании заявлял, что считает уголовное дело против него "политическим". Будучи помещенным за решетку в зале, он заявил о желании просить убежище в России. Судья его остановила, напомнив, что этот вопрос не рассматривается.

Адвокат Марина Беляева просила назначить ее доверителю меру, не связанную с заключением под стражу. В частности, запрет определенных действий. Она мотивировала это тем, что Русских самозанятый, не скрывался от следственных органов, а также имеет положительную характеристику от людей, которым помогал справиться с ментальными расстройствами. Кроме того, в Петербурге у него есть девушка, у которой он может находиться в период следствия. Беляева представила судье несколько личных поручительств. Судья с этими аргументами не согласилась и удовлетворила требование прокурора. Русских пробудет в СИЗО-1 "Кресты" минимум до 6 июля.

Это уже не первое политическое уголовное дело, по которому в Петербурге арестовывают граждан Беларуси. Чуть меньше года в СИЗО находится Яна Пинчук, которую белорусские власти считают причастной к администрированию оппозиционного Telegram-канала. Ранее в тот же день, когда Русских назначили арест, Городской суд утвердил решение об экстрадиции Пинчук. В суде представили "официальный документ" от белорусских силовиков, в котором они обещают не применять к ней пытки. Пинчук не уверена в искренности составителей этого "документа". Ей грозит до 19 лет лишения свободы.

Константин Леньков