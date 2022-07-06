Глава Калининградской области предложил построить выделенную дорогу в регион

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался 6 июля о возможности в будущем строительства выделенной железной и автомобильной дороги между регионом и остальной территорией России, если на то будет получено согласие Литвы.

"Можно построить параллельную [железную дорогу], например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией", — приводит слова чиновника РИА "Новости".

По словам Алиханова, в первую очередь речь идет о перевалке грузов, однако также возможны и пассажирские перевозки. "Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда", — предположил он.

Начиная с 18 июня Литва ограничила транзит подпадающих под санкционные запреты грузов, идущих из России в Калининград и обратно. Накануне Алиханов допустил введение полного запрета на провоз товаров в Россию через Литву, Латвию и Эстонию в качестве ответной меры.