Калининградское правительство хочет запретить провоз товаров через Прибалтику

Руководство Калининградской области сформулировало возможные ответные меры в ответ на ограничение литовскими чиновниками транзита грузов в регион. Губернатор Антон Алиханов заявил, что симметричным ответом мог бы стать полный запрет на провоз любых товаров в Россию через все три прибалтийские страны.

"Например, из Азии через РФ в порты прибалтийские, ну и международные грузы, которые прибывали в порты Прибалтики и потом двигались либо в Россию, либо через нашу страну в другие государства-транзиты. На наш взгляд, это крайняя, такая серьезная ответная мера, она, наверное, самая крайняя", - произнес глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

Алиханов добавил, что это только одна из придуманных ответных мер, отправленных на согласование в правительство.

Напомним, что конфликт между Россией и Литвой обострился в июне, когда в Калининград перестали пропускать несколько категорий грузов. Литовские официальные власти настаивают на том, что таким образом реализуются консолидированные санкции Евросоюза. В свою очередь, российские власти и государственные СМИ нередко называют происходящее "блокадой".