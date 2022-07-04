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Глава Калининградской области передал кабмину проект ответных мер на блокировку транзита товаров Литвой

фото ЗакС политика Глава Калининградской области передал кабмину проект ответных мер на блокировку транзита товаров Литвой

Руководитель Калининградской области Антон Алиханов сообщил о передаче членам правительства, а также президенту РФ проекта комплекса ответных мер на блокировку Литвой транзита товаров через свою территорию, пишут "Ведомости".

Обозначенную проблему, считает Алиханов, возможно решить тремя способами. Для начала можно добиться отмены транзитного эмбарго по линии Министерства иностранных дел. Ещё один способ — "морской": поставить на маршрут, связывающий РФ и Калининград, большее количество судов. В данном случае, отмечает Алиханов, государство должно субсидировать морской тариф с тем, чтобы стоимость поставляемых товаров осталась на прежнем уровне. Наконец, третий способ — ответные меры.

"Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента. <...> Это меры различного характера, давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы", — резюмировал глава Калининградской области.

Начиная с 18 июня Литва прекратила транзит по своей территории санкционных грузов в Калининградскую область и из нее. В стороне от ситуации не остались, в частности, губернаторы Ленобласти и Петербурга. Александр Дрозденко заявил о готовности нарастить объемы морских грузоперевозок с российским эксклавом. Равным образом и Александр Беглов объявил о готовности оптимизировать перевозки по морю для помощи Калининграду.

фото: сайт Кремля


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