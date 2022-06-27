Беглов заявил о способности Петербурга помочь Калининграду со снабжением грузами

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил о готовности оптимизировать работу сферы грузоперевозок в связи с ограничением транзита в Калининградскую область, который ввела Литва. По его словам, порты и северный морской путь готовы выдержать новый объем поставок, требующийся для перевалки грузов из Калининградской области на Дальний Восток и обратно. Проблема подробно обсуждалась на выездном совещании с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, о чем Беглов рассказал в авторской программе на "Радио России".

"В этом году совместно с Атомфлотом отправим два рейса лихтеровоза "Севморпуть". Наши портовики готовы увеличить частоту таких рейсов и объем грузопотока. Логистика и портовые мощности позволяют", - произнес чиновник.

Прощаясь с аудиторией программы, губернатор использовал фразу "вместе мы справимся".

На прошлой неделе губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заверил, что его регион сможет увеличить объем поставок в Калининградскую область морским путем. Власти Литвы объясняют новые запреты реализацией санкций Евросоюза, введенных из-за военной спецоперации РФ на Украине.