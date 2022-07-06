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Комтранс отчитался об изъятии нелегальных автобусов и такси

фото ЗакС политика Комтранс отчитался об изъятии нелегальных автобусов и такси

Комитет по транспорту сообщил 6 июля об итогах рейда по выявлению нелегальных перевозчиков в Петербурге. В результате проверки были изъяты более сотни автомобилей и два автобуса, рассказали в пресс-службе комтранса.

"В результате изъят 121 автомобиль и 2 пассажирских автобуса ООО "АТП", выполнявшего перевозки под видом заказных по нелегальному маршруту К-202: от ст. м. "Купчино" до г. Пушкин", — поведали в Смольном. Нарушителей ждет привлечение к административной ответственности.

Комтранс отдельно указал на опасность пользования услугами нелегальных такси. По словам чиновников, пассажиры подвергают себя риску, поскольку используемый транспорт не проходит обязательный техосмотр, а водители — предрейсовый контроль, в том числе и на алкогольное опьянение.

"Кроме того, в случае аварии по вине нелегала пассажиры не смогут получить страховые выплаты", — уточнили в комтрансе.

Ранее в Петербурге зона платной парковки увеличилась еще на 56 улиц.

Фото: Комитет по транспорту


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