"Тинькофф банк" приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте

"Тинькофф банк" заявил 6 июля о временной приостановке проведения исходящих SWIFT-переводов в валюте. Ограничение продлится до 1 октября, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале кредитной организации.

"С сегодняшнего дня до 1 октября мы временно приостанавливаем исходящие SWIFT-переводы в валюте. Это касается физических лиц и исходящих SWIFT-переводов во всех валютах, включая доллары США", — сообщили в банке.

В своем заявлении банк указывает, что "долгое время боролся за то, чтобы SWIFT-переводы <...> оставались комфортным способом перевода денег", однако приложенных усилий оказалось недостаточно. Ограничения на валютные операции в пресс-службе назвали не способом заработка, а призывом "менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий". "Все средства, которые мы получили в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, мы направим на благотворительные цели, о чем в деталях расскажем осенью", — добавили в "Тинькофф банке".

В организации пообещали приложить усилия, чтобы отправленные, но еще не проведенные SWIFT-переводы клиентов "были исполнены западными партнерами в разумные сроки". Что касается входящих SWIFT-переводов, то они будут выполняться в соответствии с тарифами банка.

В конце мая "Тинькофф банк" объявил о временном прекращении приема вкладов в валюте.