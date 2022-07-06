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Вишневский пожаловался Агапитовой на запрет проведения публичных мероприятий

фото ЗакС политика Вишневский пожаловался Агапитовой на запрет проведения публичных мероприятий

Депутат Заксобрания Борис Вишневский направил обращение петербургской уполномоченной по правам человека Светлане Агапитовой из-за отказа регионального управления Роспотребнадзора снять запрет на проведение в городе публичных мероприятий. Копию документа парламентарий опубликовал 6 июля в своем Telegram-канале.

В своем обращении Вишневский известил Агапитову о неоднократно полученных "отказах по надуманным основаниям" санитарного ведомства на просьбы отменить введенные ограничения на проведение публичных мероприятий. "В последний раз <...> нам сообщили, что отказ вызван принятием дополнительных мер по профилактике чумы и холеры (!). Об увеличении опасности распространения указанных болезней в Петербурге мне ничего не известно", — написал депутат, добавив, что в случае угрозы распространения болезней Роспотребнадзор должен был бы сообщить об этом, "но он этого не делает".

"Я полагаю, что речь идет не о реальных опасностях, а о выдумывании причин для сохранения запрета на проведение публичных акций, чтобы не позволить гражданам высказывать в этих формах свою позицию и свое мнение", — написал Вишневский. Он уточнил, что сейчас в России на федеральном уровне сняты все антиковидные ограничения, а в Петербурге — большинство, включая запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе и в помещениях.

В сложившейся ситуации Вишневский заподозрил "необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободу мирных собраний". Он попросил Агапитову принять меры для отмены сохраняющихся запретов.


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