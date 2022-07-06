Вишневский пожаловался Агапитовой на запрет проведения публичных мероприятий

Депутат Заксобрания Борис Вишневский направил обращение петербургской уполномоченной по правам человека Светлане Агапитовой из-за отказа регионального управления Роспотребнадзора снять запрет на проведение в городе публичных мероприятий. Копию документа парламентарий опубликовал 6 июля в своем Telegram-канале.

В своем обращении Вишневский известил Агапитову о неоднократно полученных "отказах по надуманным основаниям" санитарного ведомства на просьбы отменить введенные ограничения на проведение публичных мероприятий. "В последний раз <...> нам сообщили, что отказ вызван принятием дополнительных мер по профилактике чумы и холеры (!). Об увеличении опасности распространения указанных болезней в Петербурге мне ничего не известно", — написал депутат, добавив, что в случае угрозы распространения болезней Роспотребнадзор должен был бы сообщить об этом, "но он этого не делает".

"Я полагаю, что речь идет не о реальных опасностях, а о выдумывании причин для сохранения запрета на проведение публичных акций, чтобы не позволить гражданам высказывать в этих формах свою позицию и свое мнение", — написал Вишневский. Он уточнил, что сейчас в России на федеральном уровне сняты все антиковидные ограничения, а в Петербурге — большинство, включая запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе и в помещениях.

В сложившейся ситуации Вишневский заподозрил "необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободу мирных собраний". Он попросил Агапитову принять меры для отмены сохраняющихся запретов.