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Новости 17:22

Башкетова по-прежнему считает опасным снятие запрета на митинги и пикеты

фото ЗакС политика Башкетова по-прежнему считает опасным снятие запрета на митинги и пикеты

Депутат петербургского ЗакСа Александр Шишлов получил ответ от главного санитарного врача города Наталии Башкетовой, которую он призвал снять запрет на проведение митингов и пикетов, связанный с пандемией коронавируса. 

Башкетова считает, что предложенные ограничения снимать пока опасно с эпидемиологической точки зрения. С этим не согласился в своем Telegram-канале коллега Шишлова по фракции Борис Вишневский. Истинная причина нежелания властей возвращать право на публичную активность кроется, по его мнению, в другом.

"Опасны только митинги и пикеты, инициированные гражданами, включая одиночные пикеты, именно там вирус волшебным путем обретает силу. <...> Смольный категорически не хочет дать гражданам легальную возможность выражать свое мнение на улице - по всем проблемам, которые есть", - рассудил "яблочник".

Главу регионального управления Роспотребнадзора, в частности, не убедил довод Шишлова о многократном падении показателя суточной заболеваемости коронавирусом.

Отметим, что ранее федеральное управление Роспотребнадзора объявило о снятии всех антиковидных мер, действовавших более двух лет. Масочный режим в Петербурге отменили в мае, а накануне отменили запрет на посещение пациентов в стационарах.


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Шишлов Александр Владимирович 

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