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Роспотребнадзор приостановил действие всех ограничений, введенных из-за коронавируса

фото ЗакС политика Роспотребнадзор приостановил действие всех ограничений, введенных из-за коронавируса

Роспотребнадзор объявил об отмене в России всех введенных ранее ограничений из-за коронавируса, сообщила 1 июля пресс-служба ведомства. Такое решение связано со снижением заболеваемости в стране.

Как говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора, в последние четыре месяца в стране наблюдается "устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19". Так, недельный показатель заболеваемости за это время снизился в 64 раза — с максимального 907,6 в середине февраля до нынешнего 14,06. В результате заболеваемость в настоящее время достигла минимальных значений с начала пандемии.

Согласно данным Роспотребнадзора, устойчивое снижение заболеваемости наблюдается среди всех возрастных групп, а большинство (93 %) подтвержденных случаев коронавируса протекают в легкой форме или вообще бессимптомно.

"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер", — резюмировали в ведомстве.

При этом Роспотребнадзор оставил за собой право возобновления противоковидных ограничений в случае нового подъема заболеваемости. Кроме того, в России сохраняются меры по выявлению заболевших и мероприятия по мониторингу эпидпроцесса.

Накануне петербургское правительство разрешило присутствие на свадьбах до 40 человек, продлив при этом оставшиеся ограничения до осени.


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